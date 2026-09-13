Von der Stadt Erfurt heißt es, dass die Wartezeiten je nach Einzelfall variieren - aufgrund der hohen Antragszahlen dauere es aber mindestens mehrere Monate. "Bundesweit, so auch in Erfurt, haben die Einbürgerungsbehörden mit großen Antragsrückständen, hohen Antragszahlen und somit sehr langen Warte- und Bearbeitungszeiten zu kämpfen", hieß es aus der Landeshauptstadt. Sowohl für die Antragsteller als auch für die Behörde sei die derzeitige Situation unbefriedigend.