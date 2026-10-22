Staatsbesuch Mongolischer Präsident bekräftigt Verbindung zu Deutschland

Leipzig (dpa/sn) - Der mongolische Staatspräsident Khurelsukh Ukhnaa hat an der Universität Leipzig die enge Verbindung zwischen seinem Land und Deutschland bekräftigt. Es gehe darum, die strategische Partnerschaft weiterentwickeln, das wertvolle Erbe des vergangenen Jahrhunderts zu bewahren und an die junge Generation verantwortungsvoll weiterzugeben, sagte er bei der Enthüllung einer Gedenktafel. Sie erinnert an den Leipziger Forscher Erich Haenisch und seinen mongolischen Schüler Natsagdorj Dashdorj. Sie hatten ab 1926 in Leipzig an dem Text "Die geheime Geschichte der Mongolen" gearbeitet, der erstmals ins Deutsche übersetzt wurde.