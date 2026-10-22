Staatsbesuch Mongolischer Präsident bekräftigt Verbindung zu Deutschland

Leipzig schon im 19. Jahrhundert Zentrum der Mongolei-Forschung

Eva Inés Obergfell, Rektorin der Uni Leipzig, ging auf die Geschichte der hiesigen Mongolei-Forschung ein. Schon 1882 habe man eine erste Lehrveranstaltung in Mongolisch angeboten. Leipzig habe sich seit dem späten 19. Jahrhundert zu einem Zentrum der deutschen und europäischen Mongolistik entwickelt. Zu DDR-Zeiten seien Studierende aus der Mongolei nach Leipzig gekommen, um die deutsche Sprache zu lernen und auf ihr weiteres Studium vorzubereiten. Mit Beginn des Wintersemesters hätten weitere 13 Studierende aus der Mongolei ein Studium aufgenommen. Tradition sei etwas Lebendiges, wenn man sie nicht nur bewahre, sondern Neues daraus entwickle.