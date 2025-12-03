Staatsbesuch in London Charles rollt Steinmeier den roten Teppich aus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hingegen, der bereits im Juli da war, hatte ein sehr ähnliches Programm wie Steinmeier - inklusive öffentlicher Kutschfahrt und Rede vor dem Parlament.

Berlin und London nach dem Brexit wieder auf Annäherungskurs

Der EU-Austritt der Briten hatte auch das bilaterale Verhältnis zwischen London und Berlin in den vergangenen Jahren stark belastet. Das änderte sich mit dem Wahlsieg der Labour-Partei unter dem jetzigen Premierminister Keir Starmer im Sommer 2024. Der Ton ist inzwischen wieder deutlich zugewandter und freundschaftlicher geworden und oft ist von Neuanfang die Rede.

Mit der Unterzeichnung des Kensington-Abkommens im Juli beim Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vereinbarten beide Seiten eine engere Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie etwa der Rüstungsproduktion.

Die stark von rechts unter Druck geratene Regierung von Starmer erhofft sich zudem von Berlin mehr Hilfe im Kampf gegen Schleuser, die jedes Jahr Zehntausende Menschen in kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien schicken. Auf deutscher Seite besteht vor allem der Wunsch, dass junge Menschen wieder einfacher nach Großbritannien reisen und dort arbeiten können.

Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg

Mit seinem Besuch in Coventry arbeitet Steinmeier weiter an der Versöhnung zwischen Deutschland und Großbritannien nach den Grauen des Zweiten Weltkriegs. Die mittelenglische Stadt war ein bedeutender Industriestandort. Sie wurde von der deutschen Luftwaffe schwer bombardiert und zu großen Teilen zerstört. Allein in der ersten Bombennacht vom 14. November 1940 starben nach britischen Angaben 568 Menschen.

Im Jahr 2018 hatte Steinmeier bereits beim Gedenken zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs an der zentralen Gedenkstätte für Gefallene, dem Cenotaph in London, als erster führender deutscher Politiker einen Kranz niedergelegt.