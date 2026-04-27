Staatsbesuch der Royals: König Charles und Camilla auf heikler Mission in den USA

Als Schüsse fielen, wurde das Präsidentenpaar sowie weitere Regierungsmitglieder in Sicherheit gebracht. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt. Der mutmaßliche Angreifer konnte festgenommen werden. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden von verschiedener Seite als lax kritisiert.

Vom Palast hieß es, der König werde vollständig über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und sei "sehr erleichtert zu hören, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste unverletzt geblieben sind".