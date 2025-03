Exakt ein Jahr stand Jörg Filthaut an der Spitze des Staatsarchivs Meiningen, das im früheren Bundesbank-Gebäude in der Lindenallee untergebracht ist. Am 1. März trat der Beamte eine neue Stelle im Land Thüringen an, dem Vernehmen nach soll der Weimarer ins Finanzministerium nach Erfurt gewechselt sein. Bis zu einer Neubesetzung leitet der Stellvertreter Sören Holland-Nell das Meininger Staatsarchiv. Gemeinsam mit der Außenstelle Suhl im früheren Stasi-Untersuchungsgefängnis werden hier etwa 13 000 laufende Meter Akten, über 10 000 Urkunden, etwa 33 000 Karten und Pläne, ungefähr 60 000 Fotos sowie etwa 38 000 Bände der Dienstbibliothek aufbewahrt.