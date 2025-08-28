Staatsanwaltschaft: Polizist mit Waffe von Kommissaranwärter getötet

Der 34 Jahre alte Polizist hatte nach einem Tankstellen-Überfall in Völklingen mit einem Kollegen und einem Kommissaranwärter einen 18 Jahre alten Verdächtigen verfolgt. Nachdem dieser in den Besitz der Waffe gelangt war, soll er unmittelbar das Feuer eröffnet haben. "Nach bisherigem Ermittlungsstand soll zuerst der verstorbene Polizeibeamte getroffen worden und zu Boden gegangen sein." Unmittelbar danach soll auch der Kommissaranwärter im Bereich der rückwärtigen Schutzweste getroffen worden und zu Boden gegangen sein, wobei die Schutzweste dem Geschoss standgehalten habe und der Kommissaranwärter deshalb nur leicht verletzt worden sein soll, so die Staatsanwaltschaft.