Monaco - Trauer im Fürstenhaus von Monaco: Antoine de Massy (29), ein entfernter Cousin von Fürst Albert II. von Monaco, ist tot aufgefunden worden. Seine Leiche sei am Sonntag in einer Grünanlage im Zentrum von Monaco entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit, wie die Zeitung "Monaco-Matin" berichtete. Später sei im Zusammenhang mit dem Todesfall eine Person in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Angehöriger hatte laut der Zeitung zuvor die Polizei alarmiert, weil der junge Mann am Sonntagmittag nicht zum Familienessen erschienen war.