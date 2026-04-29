Das habe sich einmal mehr gezeigt, als ein Polizeibeamter als Zeuge davon berichtet habe, dass eine zufällig an einem Tatort anwesende Elfjährige anschließend ein Jahr in Therapie gewesen sei. Bei der Schilderung habe Klette "zum Teil gegrinst und mit dem Kopf geschüttelt". "Das ist mir besonders sauer aufgestoßen", unterstrich Marquardt.

Auch zwei Opfer-Anwälte betonten, wie ihre Mandanten bis heute unter den Folgen des Erlebten leiden. Sie berichteten von Schlafstörungen, Angst und Arbeitsunfähigkeit. Ihre Mandanten seien gebrochene Menschen. Der Anwalt, der ein Opfer eines versuchten Überfalls auf einen Geldtransporter in Wolfsburg am 28. Dezember 2015 vertritt, forderte für diese Tat eine Haftstrafe von elf Jahren. "Ich gehe davon aus, dass alle eine sehr gleichberechtigte Rolle gespielt haben", sagte er mit Blick auf das Trio.

Nebenklage fordert Gerechtigkeit

Der Anwalt, der eine Geschädigte eines Überfalls im Tresorraum eines Supermarkts am 27. Dezember 2006 in Bochum vertritt, nannte kein konkretes Strafmaß, sondern verwies auf die Ausführungen der Staatsanwaltschaft. "Es geht hier nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit", sagte er. Das Unrecht dürfe nicht verblassen und Gewalt niemals als legitimes Mittel angesehen werden.

Klette sah die Staatsanwältin und auch die Vertreter der Nebenkläger bei deren Ausführungen nicht direkt an: Entweder schaute sie auf ihre Unterlagen oder blickte sich im Gerichtssaal um. Zu Beginn der Verhandlung umarmte sie ihre Verteidiger und zog sich anschließend die Schuhe aus.

Der Prozess wird am 12. Mai mit einem weiteren Plädoyer der Nebenklage fortgesetzt.