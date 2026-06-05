Besonders viele Anträge wurden beim Bundesverwaltungsamt in den Jahren 2024 und 2025 erfasst. Im vergangenen Jahr kamen dort mehr als 14.000 Anträge auf Einbürgerung nach Artikel 116 Grundgesetz und rund 15.500 Anträge nach der im Staatsangehörigkeitsrechts seit 2021 geltenden erweiterten Regelung an. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 registrierte das Amt über beide Gruppen hinweg insgesamt rund 10.500 Anträge. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden insgesamt rund 5.900 solcher Anträge gestellt. Die hohen Antragszahlen und die geringe Zahl der Ablehnungen zeige, dass durch die 2021 eingeführte Regelung "den Interessen der betroffenen Personen umfassend Rechnung getragen wird", führt die Bundesregierung in ihrer Antwort aus.