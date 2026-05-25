Staatsangehörigkeitsrecht Mehr Einbürgerungen - Unionspolitiker für strengere Regeln

SPD will das Fass nicht mehr aufmachen

Dafür, dass die SPD den mit CDU und CSU gefundenen Kompromiss zum Staatsangehörigkeitsrecht noch einmal nachbessern will, gibt es momentan keine Anzeichen. Im Gegenteil: Dass jetzt mehr Menschen Deutsche werden, die alle dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllen, ist aus Sicht der Sozialdemokraten ein positives Signal. "Das bedeutet, dass viele Menschen hier arbeiten, die Sprache sprechen und angekommen sind", sagt SPD-Innenpolitiker Hakan Demir und fügt gleich hinzu: "Wir werden daran nichts ändern." Er fände es - auch mit Blick auf Gastronomen und andere Unternehmer, die über die Abschiebung von Mitarbeitern klagen - besser, darüber zu sprechen, "wie wir Bleibeperspektiven für die schaffen, die hier arbeiten und integriert sind".