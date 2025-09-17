Die Ausbildung von Lehrern hat in Meiningen eine jahrzehntelange Tradition. So gab es in Meiningen-Dreißigacker von 1960 bis 1991 das Lehrerbildungsinstitut, an dem Generationen von Lehrkräften für ganz Thüringen ausgebildet worden sind. Lehrermangel war damals noch nicht die Frage, über die heutzutage überall geklagt wird. Eine Lösung dafür gibt es leider immer noch nicht. Doch mit der Aus- und Weiterbildung auch von sogenannten Seiteneinsteigern wird versucht, die Situation zu verbessern, wie die stellvertretende Seminarleiterin Sibylle Lottes den Gästen der Festveranstaltung versicherte. Verschiedene Bildungsangebote gibt es in den fünf Seminarstandorten in Thüringen natürlich auch für Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in der Nachqualifizierung und Weiterbildung.