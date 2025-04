Die Firma PWB Encoders entwickelt und fertigt mit derzeit 45 Beschäftigten optische und magnetische Sensoren zur Lage- und Bewegungskontrolle. Sie werden unter anderem in Automatisierungstechnik, in Robotern oder in der Medizintechnik eingesetzt. Bei Technologien zur Positionierung und Bewegungssteuerung zählt PWB nach Ministeriumsangaben zu den europäischen Marktführern.