Zur Einwohnerversammlung am 25. April waren die Medien im Inselbergbad stark vertreten, am 27. April noch wesentlich stärker. Denn Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW) und Matthias Wierlacher, der Vorstandsvorsitzende der Thüringer Aufbaubank (TAB), waren gekommen und hatten einen dicken Scheck und viel Sonne mitgebracht. Denn die Stadt Brotterode-Trusetal bekommt fast 1,5 Millionen Euro aus dem kommunalen Förderprogramm des Freistaates, die komplett in die Sanierung des Inselbergbades fließen. Das alles zwar nicht in Scheinen und Münzen, wohl aber als Kredit, bei dem weder Zinsen noch Tilgung anfallen.