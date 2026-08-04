Das Vocalensemble „Benedicantus“ unter der Leitung von Matthias Erler steht für eindrucksvolle geistliche Chormusik auf hohem Niveau. Projektweise kommen Sängerinnen und Sänger aus Thüringen und Oberfranken zusammen, um sich sakralen Werken aus mehreren Jahrhunderten von der Renaissance bis zur Gegenwart zu widmen. Dabei stehen Werktreue und Präzision, Wertschätzung und Demut an erster Stelle der musikalischen Leitung von Matthias Erler.