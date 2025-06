Zwei Schildkröten sind unserem Fotografen in St. Kilian an den dortigen Teichen vor die Linse gekommen. Mindestens eins der Tiere dürfte eine Gelbwangenschildkröte sein. Die sind in Deutschland aber höchstens im Terrarium heimisch. Die einzige hiesige Schildkrötenart, die Europäische Sumpfschildkröte, findet man im Thüringer Wald aber eher auch nicht. Gelbwangenschildkröten und ihre Verwandten, die Rotwangenschildkröten kommen ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika und sind in Deutschland als Haustiere beliebt. Womöglich sind also die Exemplare aus St. Kilian ausgebüxte oder ausgesetzte Haustiere?