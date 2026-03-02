﻿Der Gemeinderaum der Sankt Jakobusgemeinde im evangelischen Gemeindehaus am Kirchplatz füllte sich am späten Sonntagnachmittag recht zügig mit vielen Besuchern, unter ihnen fast die Hälfte ausländische Mitbürger. Allen Andachtsgästen war das seit Wochen vereinbarte gemeinsame Friedensgebet ein Herzensbedürfnis – mit Blick auf den Terror im Iran und als Antwort auf die jahrzehntelange Gewaltherrschaft der dortigen Mullahs. Das verhasste Terrorregime im Iran anzuprangern, für das geknechtete iranische Volk und allen bedrohten Landesnachbarn, Israel vorweg, einen Frieden mit friedlichen Mitteln herbeiführen zu wollen, war der tiefere Sinn der Gebetszusammenkunft.