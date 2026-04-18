Schon am Ortseingang lag er in der Luft – dieser herzhafte Geruch von frisch gebackenem Zwiebelkuchen. Darüber spannte sich ein Himmel, so blau, als hätte ihn jemand eigens für diesen Samstag gemalt. Und darunter: ein Dorf, das leuchtete. St. Bernhard hatte zum ersten Mal zum Hofflohmarkt eingeladen – angebunden an das traditionelle Backhausfest im Frühling. Zweimal im Jahr wird im kleinen Ort das Backhausfest gefeiert – einmal im Frühling zwischen blühenden Obstbäumen und das zweite Mal im Herbst. Der Heimatverein hatte alles vorbereitet.