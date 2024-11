Regensburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg hält die Erinnerung an den vor einem Jahr verstorbenen Agyemang Diawusie wach. "Wir wollen an ihn denken und ihn nicht vergessen", sagte Geschäftsführer Achim Beierlorzer am ersten Todestag des einstigen Offensivspielers. "Wir wissen, dass Agy uns immer noch begleitet, er ist auch weiter in unseren Köpfen."