Florenz - Mehr als 80 Jahre nach einem Massaker der Waffen-SS in der Toskana hat ein italienisches Gericht den Nachfahren einer ermordeten Familie 1,18 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen. Das Gericht in Florenz kam zu dem Urteil, dass es sich bei dem Vorgehen der deutschen Truppen eindeutig um ein Kriegsverbrechen gehandelt habe. Bei dem Massaker in dem Bergdorf Sant’Anna di Stazzema im August 1944 wurden Hunderte Zivilisten ermordet, darunter auch vier Mitglieder der jetzt klagenden Familie.