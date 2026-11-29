Das Gericht gab nach einem Bericht der Tageszeitung "Il Tirreno" der Klage eines 79-jährigen Italieners statt, dessen Vater bei dem Massaker seine Ehefrau, seine beiden Kinder und seine Mutter verloren hatte. Er selbst stammt aus einer späteren Ehe, der Vater starb 1976. Das Geld soll aus einem Sonderfonds kommen, der zur Entschädigung italienischer Opfer deutscher Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg eingerichtet wurde. Dazu muss allerdings noch abgewartet werden, dass das Urteil rechtskräftig ist.