SS-Knechte und Mörder: Die dunkle Seite der Kommunisten in Buchenwald

Einer dieser Kapos ist Helmut Thiemann. Der Krankenpfleger aus dem KZ wird später von den Amerikanern wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht. Jahrelang hatte er Mithäftlinge getötet. „Da also unsere Genossen mehr wert waren als alle anderen, mussten wir also einen Schritt gemeinsam mit der SS gehen“, schreibt er in einem parteiinternen Bericht. In der DDR kann er mit Hilfe der SED, in der seine Partei aufgegangen ist, unter dem Namen Rolf Markert weiterwirken. Als Generalmajor der Staatssicherheit in Dresden geht er 1981 hochdekoriert in Rente. Er ist kein Einzelfall. Zwei Drittel der bewaffneten Organe in der sowjetischen Besatzungszone stehen unter dem Kommando einstiger Buchenwald-Kapos.