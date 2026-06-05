Kollegen, die niemals erschöpft sind. Die gemeinsam mit dem Wissenerfahrener Operateure sogar noch präzisere und schonendere Eingriffe ermöglichen. Die gibt es im SRH-Zentralklinikum Suhl längst. Nun gesellt sich zu robotischen Assistenten in der Urologie, Allgemeinchirurgie und Gynäkologie, in der Wirbelsäulenchirurgie und in der Strahlentherapie ein weiterer: Er trägt den Namen Rosa und kommt in der Orthopädie, genauer bei Knie-Prothesen, zum Einsatz.