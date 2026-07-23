„Aus Tradition modern“ – unter dieses Motto haben die Verantwortlichen des SRH-Zentralklinikums Suhl den Tag des Kinderkrankenhauses am 9. August gestellt. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr sollen 60 Jahre Kinderklinik und die Gründung des Disziplinen-übergreifenden Kinderzentrums mit einem großen Fest und vor allem mit ganz vielen Familien gefeiert werden. Außerdem wird das Maskottchen Max Mufflon (neu) vorgestellt.