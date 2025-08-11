Nach der im Juni herrschenden Hitze hatte der Sommer zuletzt eine Verschnaufpause eingelegt. Doch nun nimmt er wieder an Fahrt auf und wird wohl auch noch das ein oder andere Mal mit Temperaturen jenseits der 30 Grad aufwarten. Zuhause kann man sich ganz gut auf die Hitze vorbereiten und sie überstehen– Rollläden runter oder Vorhänge zu, Ventilator aufstellen oder Klimaanlage anmachen und viel trinken. Doch wie sieht es aus, wenn man während der Hitzewelle gerade im Krankenhaus liegt? Wie ist man dort auf heiße Tage vorbereitet?