Zum Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November lädt das SRH Zentralklinikum Suhl alle ehemaligen Frühchen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im Klinikum geboren wurden, zu einer großen Wiedersehensfeier ein. Der freudige Anlass wird jedoch von Sorgen über die Zukunft der Frühgeborenenversorgung in Suhl überschattet: Erneut wird das Perinatalzentrum Level 1 des Klinikums die geforderte Mindestmenge an behandelten extremen Frühchen nicht erreichen. Um die Frühchenstation auf höchstem Niveau in Suhl halten zu können, braucht es eine weitere Ausnahmegenehmigung der Landesregierung.