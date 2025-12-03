SRH-Zentralklinikum: Meilenstein für Notfallversorgung in Thüringen

Eine noch bessere Behandlung

Mit dem Einstieg in das Netzwerk leiste das SRH-Zentralklinikum einen entscheidenden Beitrag zur kardiologischen Notfallversorgung in Südthüringen. Die Kardiologie im Suhler Haus zähle zu den führenden Fachabteilungen südlich des Rennsteigs. Ein umfassendes Team aus erfahrenen Fachärzten für Kardiologie stehe rund um die Uhr für Notfälle bereit. Eigens neu gebaut wurde im vergangenen Jahr das Herz- und Gefäßkatheterzentrum mit drei hochmodernen Eingriffsplätzen und der Möglichkeit neuester Behandlungsmethoden. „Wir freuen uns sehr, nun Teil des Thüringer Herzinfarktnetzwerks zu sein“, sagt Chefarzt Dr. med. Markus Kemmer. „Unsere Expertise, kombiniert mit der strukturellen Unterstützung des Netzwerks, sorgt dafür, Patientinnen und Patienten bei einem lebensbedrohlichen Notfall noch besser zu behandeln.“