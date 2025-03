Das im Jahr 2005 mit zwei Ärztinnen als eines der ersten „MVZ“ – Medizinisches Versorgungszentrum – in Thüringen startete, ist längst ein fester Pfeiler der Gesundheitsversorgung in Südthüringen und darüber hinaus geworden: Die SRH-Poliklinik Suhl kann derzeit ihr 15-jähriges Bestehen feiern. Im März 2010 waren Kindermedizin, Kinderchirurgie, Urologie, HNO, damals zwei Augenärzte sowie eine gynäkologische Praxis unter einem Dach zusammengezogen. Darüber berichtet Christian Jacob, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing an der SRH Zentralklinikum Suhl GmbH.