Das Gefühl kennen nicht wenige in der Pflege: enormer Leistungsdruck, dauerpiepende Geräte, Zimmerklingel, Telefon Gerade mit dem Verbandswechsel angefangen, schon ruft es aus dem Nachbarzimmer. Dazu Angehörige, Kollegen, Ärzte und andere Abteilungen, die gefühlt alle gleichzeitig etwas wollen. Der Eindruck, die Wogen der Arbeit schwappen über dem Kopf zusammen. Was tun? Den gewählten Weg verlassen? Gute Idee, findet Schwester Kim Ickert. Aber nur auf Zeit.