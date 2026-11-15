Geratal kassiert Saisonrekord Sieben Gegentore musste die SpVgg Geratal gegen den Tabellenführer schlucken. Damit kassierte die Mannschaft ihre höchste Niederlage in dieser Saison. Bislang war das 0:5 gegen den 1. FC Eichsfeld die deutlichste Pleite. Noch schlimmer erwischte es in dieser Spielzeit bislang nur den Suhler SV. Die Waffenstädter gingen gegen den FC Einheit Bad Berka mit 2:10 unter. Ausgerechnet gegen diesen Gegner tritt Geratal als Nächstes an.