Die SpVgg Geratal hat im Thüringenliga-Duell mit dem FC Einheit Bad Berka ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Mit einem souveränen 4:0-Erfolg gelang der Mannschaft von Trainer Maik Lipsius ein wichtiger Befreiungsschlag. „Das war ein absoluter Brustlöser für uns alle im Verein“, bezeichnete der Gerataler Coach den Auftritt seiner Mannschaft. Dabei war es nicht allein das deutliche Ergebnis, das ihn zufriedenstellte.