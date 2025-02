Wenn Daniela Zitzmann in Sonneberg unterwegs ist, dann kommt es nicht selten vor, dass sie auf eine Sache angesprochen wird: Das Café in ihrem Haus in der Schulstraße 16 in der Altstadt oder vielmehr das, was es einmal gewesen ist. Immer wieder haken die Leute nach: „Was ist mit eurem Café? Wann macht es wieder auf?“ Nichts wäre Zitzmann in solchen Momenten lieber, als mit einer erfreulichen Nachricht zur Zukunft des „Sputnik“ antworten zu können. Das aber kann sie nicht. Zumindest momentan noch nicht.