Eine Spurensuche nach Kunst aus Oberlind kann sehr schwierig werden. Eine erste Adresse ist immer die Kirche im Ort. Natürlich sind die barocken Malereien auf den Emporen hier einzuordnen, aber die Künstler kamen von außerhalb. Allerdings gab es bereits Anfang des 19. Jahrhunderts einen über den Ort hinaus gesuchten Kunstmaler. Georg Friedrich Rau (1786-1852) wohnte in Oberlind und hat anspruchsvolle Malerein in einigen Kirchen hinterlassen.