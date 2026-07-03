Das Kino gehört zu jenen Entwicklungen, die in Ilmenau immer wieder Pioniere in Forschung und Technik hervorgebracht haben. Neben der Erforschung und Anwendung neuer Audiotechnik unter Federführung von Professor Karlheinz Brandenburg, der unter anderem an der Technischen Universität Ilmenau lehrte, ist auch Karl August Geyer zu nennen. Ihm ist es zu verdanken, dass sich die künstlerische und die technische Seite des Films eigenständig entwickelten.