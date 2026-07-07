Michelstadt (dpa/lhe) - In Michelstadt (Odenwaldkreis) ist in der Nacht das historische Rathaus durch eine Explosion beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Anwohnerin einen lauten Knall. Beschädigt wurde das Gebäude im Bereich des Treppenaufgangs. Außerdem zerbrachen mehrere Fenster. Aufgrund der Spurenlage wird nicht ausgeschlossen, dass professionelle Sprengmittel genutzt wurden. Aktuell sichert die Kriminalpolizei die Spuren, sie bittet zudem um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen. In dem historischen Gebäude finden gelegentlich noch Trauungen statt, die Gemeindeverwaltung ist jedoch nicht mehr dort untergebracht.