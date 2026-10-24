Schon am 30. Oktober gibt es im Tierpark Gera ein Halloween-Fest mit Kinderschminke, Kürbisschnitzen und Laternenbasteln – passend für den Laternenumzug, der am späten Nachmittag durch den Park ziehen soll.

Bastelaktionen, inklusive Kürbisschnitzen und einer Gruselführung, bei der es um den Luchs geht, gibt es am 31. Oktober ab 10.00 Uhr im Alternativen Bärenpark Worbis (Landkreis Eichsfeld). Für die Führung sind Anmeldungen nötig. Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro für ein reguläres, 15 Euro für ein Familienticket. Kinder bis 5 Jahre dürfen kostenlos mitkommen. Und: Kinder im Alter bis 15 Jahren müssen keinen Eintritt zahlen, wenn sie kostümiert kommen.

Wer auch nach Halloween noch Grusel braucht

Wer auch nach Halloween mit der Familie noch etwas Gespenstisches erleben möchte, hat dazu in den Feengrotten in Saalfeld die Chance. Am 7. und 8. November wird dort bei einem Familienfest "Fee-lloween" gefeiert. Bei Erlebnisführungen können Besucher ab vier Jahren eine Geschichte rund um Rotkäppchen entdecken, verbunden mit einem "kleinen bisschen Grusel", wie es auf der Website heißt. Tickets kosten zwischen 29 und 12 Euro, je nach Variante und Alter der Besucher.