 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Genuss & Freizeit

  4. Rund um Halloween in Thüringen: Wo es was zum Gruseln gibt

Spuk im Freistaat Rund um Halloween in Thüringen: Wo es was zum Gruseln gibt

Zum Oktoberende spielt längst nicht mehr nur der Reformationstag eine Rolle. Inzwischen geht es dank Halloween auch schaurig zu. Welche Spuk-Späße locken und wo Kostüme auch Ersparnisse bringen.

Erfurt (dpa/th) - Rund um Halloween kommen Grusel-Fans bei verschiedenen Veranstaltungen auf ihre Kosten. Neben großen Halloween-Partys für Feierwütige etwa in Erfurt, Gera, Jena und Weimar, gibt es auch andere Orte und Events mit Schauer-Faktor für Groß und Klein. Eine Auswahl:

Nach der Werbung weiterlesen

"Horror-Häuser"

Auch in Thüringen verwandeln manche Bewohner ihre Grundstücke in regelrechte Spukhäuser. Ein besonderer Hingucker ist etwa der Halloween- Garten Hohenkirchen bei Georgenthal (Landkreis Gotha) - ein über Jahre gewachsenes Familienprojekt. Mit Unmengen an Deko aus Schauerfiguren sowie Lichteffekten hat Familie Bäcker mit Unterstützern ein Gruselkabinett geschaffen. Auch in diesem Jahr kann es wieder kostenlos besucht werden. Geöffnet ist der Garten täglich zwischen 17.00 und 22.00 Uhr.

Burggespenster, Museumsgeister, Urzeitmonster

Zum Geistertag auf Burg Posterstein im Altenburger Land geht es am 31. Oktober um Aberglauben. Kleine Besucherinnen und Besucher können dabei einiges übers Mittelalter allgemein und etwas über die Ursprünge hinter den Vorstellungen von schwarzen Katern und glücksbringenden Hufeisen lernen. Der reguläre Eintritt kostet 6 Euro, Ermäßigungen gibt es etwa für Schüler und Familien. Für Kinder im Alter bis sechs Jahren ist der Eintritt kostenlos.

Am 31. Oktober lädt das Stadtmuseum Jena Familien mit Kindern ab sechs Jahren zur Vorlesestunde und Museumserkundung ein: Dabei geht es auch um die Frage, ob im Museumskeller ein echtes Gespenst spukt. Voranmeldungen sind erwünscht. Kinder zahlen 1, Begleitpersonen 3 Euro für die Teilnahme. Keinen Eintritt müssen große wie kleine Besucher zahlen, wenn sie im Halloween-Kostüm erscheinen.

Um furchteinflößend wirkende Kreaturen vergangener Zeiten geht es am Halloween-Abend im Museum für Naturkunde Gera bei "Monster der Erdgeschichte". Dabei stehen etwa der Riesenhai und der Mosasaurus im Fokus und kleine Urzeitmonster dürfen gebastelt werden. Für kostümierte Gäste gibt es eine fossile Überraschung. Reservierungen sind empfohlen.

Das Grauen im Kino

Manche Kinos bieten zu Halloween Horrorfilm-Specials an. So sind etwa in Kinos in Erfurt und Weimar spätabends am 31. Oktober Sondervorstellungen von "Halloween - Die Nacht des Grauens" geplant. Aber auch in den regulären Spielplänen verschiedener Lichtspielhäuser finden sich rund um den Gruseltag Filme mit Schaueratmosphäre: Die Horror-Komödie "Die Blutgräfin" ist zum Kinostart am 29. Oktober etwa in Jena und Erfurt zu sehen. Für jüngeres Publikum läuft bereits aktuell "Shaun das Schaf: Spuk im Kürbisfeld" basierend auf der Kinder-Animationsserie in etlichen Thüringer Kinos.

Spuk zwischen Bücherregalen

In der Kinder- und Jugendbibliothek in Erfurt wird kostenlos am 28. Oktober ein schaurig-schönes Buchkino für Kinder ab vier Jahren vorgelesen. Am 29. Oktober verwandelt sich die Stadtbibliothek Weißenfels (Saale-Unstrut-Kreis) in ein Halloween-Familienkino mit einem "schaurig-schönen" Film.

Sportspaß am großen Hexenbesen

Sportlich wird es in der Hex-Erlebnis-Welt in Rothesütte bei Ellrich (Landkreis Nordhausen). Dort wird zum "Hindernislauf mit Hexenkraft" in Halloween-Kulisse geladen. Ob kleine oder große Teilnehmer: Gewünscht sind passende Kostüme – gerne auch mit Hexenbesen als Accessoire. Zum Teil sind Teilnahmeanmeldungen noch möglich. Das Startgeld liegt je nach Strecke und Anmeldungsart zwischen 6,66 und 11,11 Euro. Nachmeldungen sind auch am Tag selbst möglich, die Gebühren liegen dann aber zwischen 9 und 15 Euro.

Tierischer Spuk

Im Zoopark Erfurt können Besucher am 30. und 31. Oktober den Wald des Schreckens, wo düstere Gestalten auf dem Waldwanderweg ihr Unwesen treiben, und einen geheimnisvollen Gruselgang durch das alte Elefantenhaus erkunden. Daneben stehen auch Kürbisschnitzen und jeweils am Abend eine Halloween-Feuershow auf dem Programm. Verkleidete Kinder erhalten freien Eintritt. Der reguläre Eintritt in den Zoo kostet 17 Euro, es gibt verschiedene Ermäßigungen und Familienkarten. Jahreskarten sind für Halloween gültig.

Kürbisse dürfen auch im Tierpark Gotha am letzten Oktobertag in die Form von schaurigen Fratzen gebracht werden. Dazu gibt es spezielle Nachtführungen durch den Park. Tickets für die Führung kosten 15 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder und sind nur im Vorverkauf zu haben.

Schon am 30. Oktober gibt es im Tierpark Gera ein Halloween-Fest mit Kinderschminke, Kürbisschnitzen und Laternenbasteln – passend für den Laternenumzug, der am späten Nachmittag durch den Park ziehen soll.

Bastelaktionen, inklusive Kürbisschnitzen und einer Gruselführung, bei der es um den Luchs geht, gibt es am 31. Oktober ab 10.00 Uhr im Alternativen Bärenpark Worbis (Landkreis Eichsfeld). Für die Führung sind Anmeldungen nötig. Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro für ein reguläres, 15 Euro für ein Familienticket. Kinder bis 5 Jahre dürfen kostenlos mitkommen. Und: Kinder im Alter bis 15 Jahren müssen keinen Eintritt zahlen, wenn sie kostümiert kommen. 

Wer auch nach Halloween noch Grusel braucht

Wer auch nach Halloween mit der Familie noch etwas Gespenstisches erleben möchte, hat dazu in den Feengrotten in Saalfeld die Chance. Am 7. und 8. November wird dort bei einem Familienfest "Fee-lloween" gefeiert. Bei Erlebnisführungen können Besucher ab vier Jahren eine Geschichte rund um Rotkäppchen entdecken, verbunden mit einem "kleinen bisschen Grusel", wie es auf der Website heißt. Tickets kosten zwischen 29 und 12 Euro, je nach Variante und Alter der Besucher.