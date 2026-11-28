Der Weg in den Profifußball beginnt für viele junge Talente in den Nachwuchsleistungszentren großer Vereine. Andere suchen nach einer Alternative, um ihrem Traum trotzdem eine Chance zu geben. Für einige führt genau dieser Weg ausgerechnet nach Arnstadt. In der Kreisstadt des Ilm-Kreises treffen junge Fußballer aus den unterschiedlichsten Ländern aufeinander, teilen sich den Alltag im Internat und verfolgen ein gemeinsames Ziel: Sie wollen sich sportlich weiterentwickeln und irgendwann idealerweise den Sprung in den bezahlten Fußball schaffen.