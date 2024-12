Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger ist in Unterfranken ohne Führerschein mit einem Auto gefahren. Der Jugendliche fuhr mit zwei 13-Jährigen in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) über eine rote Ampel, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Autofahrer.