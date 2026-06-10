Berlin - Der sogenannte Tankrabatt fällt wie geplant Ende Juni weg. Das haben nach Information der "Bild" die Fraktionen von Union und SPD entschieden. "Wir haben nach langen Beratungen entschieden, dass wir den Tankrabatt wie geplant am 30. Juni auslaufen lassen werden", sagte Unions-Fraktions-Vize Sepp Müller der Zeitung. Zusammen mit dem SPD-Fraktionsvize Armand Zorn betonte er, bei einem möglichen starken Preisanstieg könne man schnell reagieren, auch in den Sommerferien.
Spritpreise Tankrabatt wird nicht verlängert
dpa 10.06.2026 - 18:36 Uhr