Spritpreise: Reiche-Plan für Spritpreisdeckel sieht Hürden vor

Länder sollen abweichende Höchstpreise festlegen können

Beim Spritpreisdeckel sollen die unterschiedlichen regionalen Markt- und Versorgungsbedingungen berücksichtigt werden, wie es aus dem Ministerium hieß. Beschaffungs- und Transportkosten sowie die Wettbewerbssituation unterschieden sich innerhalb Deutschlands erheblich. Ein bundeseinheitlicher Höchstpreis könne deshalb regional unterschiedlich wirken.

Der Entwurf solle es den Ländern ermöglichen, abweichende Höchstpreise festzulegen, um den jeweiligen Bedingungen vor Ort Rechnung zu tragen. "Diese regionale Differenzierung ist ein wesentlicher Bestandteil einer wirksamen und versorgungssicheren Umsetzung des Spritpreisdeckels."