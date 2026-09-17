Neue Preisrekorde bei Diesel und Benzin

Thüringen habe dazu bereits einen konkreten Vorschlag vorgelegt - im Juni habe die Landesregierung eine Bundesratsinitiative zur kurzfristigen Aussetzung der CO₂-Bepreisung gestartet. "Dieser Vorschlag liegt seit Wochen auf dem Tisch und ist inzwischen aktueller denn je", erklärte die Ministerin. Auch eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel, wie sie Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und Unionsfraktionschef Thorsten Frei vorgeschlagen haben, könnten schnelle Entlastung bringen.