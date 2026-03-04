„Als Stadt geben wir hier richtig Geld rein“, sagte Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski in der jüngsten Einwohnerversammlung in Springstille mit Blick auf die einstige Sauna. 43.000 Euro Miete kostet das Objekt im Jahr. Die Stadt war hier in die Bresche gesprungen und hatte aus privater Hand das Gebäude angemietet. „Wir wollten so Fehlentwicklungen vermeiden und anderen Nutzungen zuvor kommen“, begründete das Stadtoberhaupt diesen Schritt – ohne näher auf die Hintergründe eingehen zu wollen.