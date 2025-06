Nach viel Vorbereitung herrschte drei Tage lang auf dem Reiterhof Sorga wieder reges Treiben. Zahlreiche Prüfungen in Sprung und Stil wurden am vergangenen Wochenende vorgenommen. „320 Pferde waren gemeldet. Diesmal war es nicht ganz so groß wie sonst, auch durch die Hitze und weitere zeitgleich in Thüringen abgehaltene Turniere. Aber es war in Ordnung“, zeigte sich Christina Tanner vom Reitverein Bad Liebenstein-Sorga zufrieden. Kombinationen gab es keine, die Prüfungen wurden einzeln vorgenommen. Dank galt insbesondere allen Helfern, die sich vom Herrichten und Pflegen des Parcours bis hin zum Kuchen backen und verkaufen wieder voller Engagement einbrachten. Gefordert werden sie alle schon bald wieder sein, in drei Wochen folgt an selber Stelle die Landesmeisterschaft im Springreiten. Sollten die Temperaturen dann ähnlich hoch sein, wird natürlich wieder bestens für die Verpflegung der Pferde, der Reiterinnen und Reiter sowie der Zuschauer gesorgt.