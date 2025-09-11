Am Freitag (12. September) starten um Punkt 12 Uhr die Wettbewerbe zum Springturnier des Reit-Vereins Bad Liebenstein/Sorga. Den Auftakt vollziehen die Springreiter mit der Springprüfung der Klasse A*, bei dem die Hindernisse 90 cm hoch sind. Der Höhepunkt des ersten Tages stellt die Springprüfung der Klasse M* dar, wo es für Reiter und Pferd gilt, 120 Zentimeter hohe Hindernisse auf dem Parcours zu überwinden. Am Samstag geht es um 9 Uhr mit einer Punktespringprüfung der Klasse A** los. Das S*-Springen mit seinen 140 Zentimeter hohen Hindernissen steigt um 15:45. Den Abschluss bildet der Stilspringwettbewerb der Kl. E. Den Höhepunkt am Sonntag stellt erneut ein Springen der Klasse S* (140 cm) dar. Es ist der letzte Freiluftwettbewerb für die Reiterinnen und Reiter aus Thüringen und den angrenzenden Bundesländern.