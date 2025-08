Ein 55-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montagvormittag bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Kambachsmühle und Springen schwer verletzt. Laut Polizei stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache er in einer langgezogenen Rechtskurve und rutschte in ein entgegenkommendes Auto. Der Kradfahrer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um das Motorrad kümmerte sich der Abschleppdienst. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Straße musste über eine Stunde voll gesperrt werden.