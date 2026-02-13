Aufregung in Meiningen, am Ende doch Entwarnung: Am späten Donnerstagnachmittag herrschte rund um den Schlossplatz zunächst Unsicherheit. Polizei, Flatterband, gesperrte Wege – doch niemand wusste so recht, was eigentlich los ist. Zwischen Schloss Elisabethenburg, Stadtverwaltung, Theatermuseum, bis in den Schlosspark hinein, war für Passanten plötzlich Schluss. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Suhl am Freitag informierte, meldete eine Zeugin am Donnerstag den augenscheinlichen Fund einer Handgranate. Sie hatte das Objekt bereits tags zuvor bemerkt. Polizisten sperrten sofort nach der Meldung den Bereich weiträumig ab und evakuierten die umliegenden Gebäude, darunter die Meininger Museen, die Stadtverwaltung, den Kindergarten Werrahüpfer und das Café am Schlossplatz.