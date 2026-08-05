Leipzig (dpa/sn) - Sachsens Innenminister Armin Schuster hat den Drohnen-Alarm am Flughafen Leipzig/Halle als "sehr ernsten Sicherheitsvorfall" bezeichnet. Landes- und Bundessicherheitsbehörden ermittelten seit der Nacht gemeinsam unter Hochdruck, erklärte der CDU-Politiker. Unter anderem seien das Gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen und die Drohnenabwehr der Bundespolizei beteiligt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Es wurden ein Hinweistelefon und ein Hinweisportal eingerichtet.