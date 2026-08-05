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  4. Schuster: "Sehr ernster Sicherheitsvorfall" am Flughafen

Sprengstoffroboter im Einsatz Schuster: "Sehr ernster Sicherheitsvorfall" am Flughafen

Spezialisten entschärfen eine Drohne mit Sprengvorrichtung am Flughafen Leipzig. Der Innenminister spricht von einem sehr ernsten Vorfall.

Sprengstoffroboter im Einsatz: Schuster: Sehr ernster Sicherheitsvorfall am Flughafen
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Am Flughafen Leipzig/Halle hat die Polizei eine verdächtige Drohne sichergestellt. Foto: Tobias Junghanns/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Sachsens Innenminister Armin Schuster hat den Drohnen-Alarm am Flughafen Leipzig/Halle als "sehr ernsten Sicherheitsvorfall" bezeichnet. Landes- und Bundessicherheitsbehörden ermittelten seit der Nacht gemeinsam unter Hochdruck, erklärte der CDU-Politiker. Unter anderem seien das Gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen und die Drohnenabwehr der Bundespolizei beteiligt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Es wurden ein Hinweistelefon und ein Hinweisportal eingerichtet.

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In der Nacht wurde eine Drohne mit Sprengvorrichtung auf der Start- und Landebahn "Südpiste" von einem Mitarbeiter des Flughafens gefunden. Ein mutmaßlich zweites unbekanntes Flugobjekt sei mit einem Frachtflugzeug zusammengestoßen, nachdem es wegen der zuvor erfolgten Sperrung der Landebahn wieder durchstartete, teilte das sächsische Landeskriminalamt fest. Die Maschine landete mit leichten Beschädigungen in Hannover.