Leipzig - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sieht bei dem Drohnen-Zwischenfall am Flughafen Leipzig/Halle ein professionelles Vorgehen der Täter. Solche hybriden Bedrohungslagen müssten sehr professionell vorbereitet und umgesetzt werden, sagte er in einer Pressekonferenz am Flughafen. Man brauche dafür ein hohes Maß an Technikerfahrung, auch Erfahrung im Umgang mit Sprengstoff müsse vorhanden sein.
Sprengstoffdrohne in Leipzig Dobrindt: professionelles Vorgehen bei Drohne in Leipzig
dpa 05.08.2026 - 21:38 Uhr