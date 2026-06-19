Sprachtherapie: Logopäden-Mangel verschärft Wartezeiten für Patienten

Direkt zum Therapeuten?

Notwendig ist aus ihrer Sicht unter anderem eine grundlegende Reform des Berufsgesetzes für Logopädinnen und Logopäden. Es sei kaum nachvollziehbar, dass immer noch auf Grundlage eines Gesetzes von 1980 ausgebildet werde, kritisierte Karrasch. Zudem plädierte sie für einen sogenannten Direktzugang, mit dem Patienten logopädische Leistungen ohne vorherige ärztliche Verordnung in Anspruch nehmen könnten. "Der Effekt wäre unserer Einschätzung nach eine zielgerichtetere und niedrigschwelligere Versorgung und auch eine Entlastung der Ärztinnen und Ärzte." Damit würde auch das Berufsbild Logopädie attraktiver.