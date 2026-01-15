„Ich würde mir wünschen, dass die Leute mit Dingen, die sie bewegen, zu uns kommen. Wir machen das ja nicht für uns“, sagt Manuela Jakob. Sie ist die Vorsitzendes des Wohngebietsbeirates Lautenberg/Linsenhof. Seit einem Jahr ist das zwölfköpfige Team jetzt schon am Wirken. An Themen mangelt es nicht. Trotzdem wäre die Unterstützung der Menschen vor Ort willkommen. Schließlich waren sie es, die dafür gekämpft haben, einen eigenen Wohngebietsbeirat zu bekommen.