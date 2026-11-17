Sprache ist eine bemerkenswerte Erfindung. Sie kann aus einem Mord eine Tragödie machen und aus einem Täter einen verzweifelten Liebenden. Manchmal reicht auch ein einziges Wort: Eifersucht. Eifersucht klingt schließlich menschlich. Männer haben Leidenschaft und große Gefühle. Fast ein bisschen romantisch. Dass am Ende eine Frau tot ist, wirkt da beinahe wie eine bedauerliche Nebenwirkung von Zuneigung. Doch das ist das Praktische an Sprache: Sie beschreibt nicht einfach nur die Wirklichkeit. Sie entscheidet mit darüber, wie wir die Wirklichkeit verstehen.