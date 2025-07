Sprache und Musik: Open-Air-Konzert eröffnet Yiddish Summer Weimar

Bei dem YAM Ensemble handelt es sich um ein vom Yiddish Summer Weimar (YSW) entwickeltes Projekt. In diesem Jahr standen für das Ensemble-Projekt auch Auftritte in anderen europäischen Ländern an. In Florenz und Belgrad seien die Konzerte allerdings wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden, hieß es. Die politische Weltlage beeinflusse das Festival an der Stelle.